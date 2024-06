Ex-Tourwinnaar Egan Bernal steekt teleurstelling niet weg: "Ben een beetje verdrietig"

De Ronde van Zwitserland was voor Egan Bernal een goede test, maar de ex-winnaar van de Tour weet nog nog niet of hij er volgende week aan de start zal staan. Hij slikte in Zwitserland ook nog eens een tegenslag.

In de Ronde van Zwitserland trok Egan Bernal zijn goede vorm van de afgelopen weken door. Zo werd hij dit jaar al derde in de Ronde van Catalonië en tiende in de Ronde van Romandië. Winnen lukte nog niet voor de Colombiaan.

Sinds zijn zware val op training begin 2022 kon Bernal niet meer zegevieren. Toch bevestigt hij dit jaar dat hij nog altijd een hoog niveau haalt. Bernal eindigde in vijf ritten in de Ronde van Zwitserland in de top tien.

Toch verspeelde hij in de afsluitende tijdrit nog zijn podiumplek aan de Deen Mattias Skjelmose. "Eerlijk gezegd ben ik een beetje verdrietig", zei Bernal bij Eurosport. "Ik hoopte het podium in de koers te behouden, maar dit is wielrennen."

Bernal naar de Tour?

"Ik heb mijn best gedaan, maar ik voel me ook een beetje verdrietig vanwege het team, omdat we de hele week allemaal heel hard hebben gewerkt voor dit podium. Het is zoals het is", stelde Bernal. "Maar tegelijkertijd is dit een goede training voor de komende koersen."

Of de Tour daar bij hoort, valt echter nog af te wachten. INEOS Grenadiers rekent daarin onder meer op Tom Pidcock, Geraint Thomas en Carlos Rodriguez. Of de winnaar van 2019 er dan bij zal zijn, blijft nog enkele dagen onzeker.