Soudal Quick-Step uit plots dan toch zijn twijfels over sprinter Tim Merlier

Tim Merlier is na zijn twee ritzeges in de Ronde van België een van de favorieten voor het Belgsich kampioenschap in Zottegem. Toch is er twijfel bij Soudal Quick-Step.

In de Ronde van België pakte Tim Merlier afgelopen week zijn elfde en twaalfde zege van het seizoen. Geen enkele Belg komt dit seizoen in de buurt van het aantal zeges van Merlier. Op basis daarvan zou Merlier een verdiende Belgische kampioen zijn. Toch blijft het BK een wedstrijd apart, waar Merlier in 2019 en 2022 al de beste was. Met een derde titel zou Merlier zich naast Rik Van Steenbergen en Stijn Devolder zetten. Enkel zijn ploegleider Tom Steels doet nog beter met vier Belgische titels. Bij Soudal Quick-Step zijn ze echter niet zeker of Merlier het ook zondag kan afmaken. Hij kwam wel goed uit de Giro en lijkt nog altijd over een goede vorm te beschikken. Het BK wordt echter andere koek. Twijfels over kansen Merlier op BK? De renners krijgen een parcours van 216 kilometer voorgeschoteld met daarin 1800 hoogtemeters. Onderweg zijn er ook de kasseistroken van de Paddestraat, Kruiswaterplein en de Lippenhovestraat. "Het zal een heel zware wedstrijd worden", stelt ploegleider Geert Van Bondt bij Het Nieuwsblad. "Tim kan een zware wedstrijd aan, maar met die Giro in de benen… Het zal toch beginnen wegen." Als Merlier het niet meer in zich heeft, dan heeft Soudal Quick-Step natuurlijk ook nog altijd titelverdediger Remco Evenepoel om uit te spelen. Hij test zich een laatste keer voor de start van de Tour over zo'n tiental dagen.