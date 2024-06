Sven Nys doet duidelijk zijn zegje over kansen van Evenepoel en Van Aert op het BK

Komende zondag staat in Zottegem het BK wielrennen op het programma. Daar worden ook Wout van Aert en Remco Evenepoel opnieuw aan de start verwacht.

Remco Evenepoel toonde in de Dauphiné dat hij al hard had gewerkt aan zijn terugkeer na zijn val in de Ronde van het Baskenland, maar dat er nog werk was voor de Tour. Hetzelfde geldt voor Wout van Aert.

Hij hervatte eind mei na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen twee maanden eerder. Sindsdien ging Van Aert op stage, om zich eventueel voor te bereiden op een deelname aan de Tour. Zondag volgt dus eerst dus het BK.

Nys over BK kansen van Evenepoel en Van Aert

Sven Nys schat in wat we van Evenepoel en Van Aert mogen verwachten. "Remco Evenepoel zal uiteraard een belangrijke rol spelen op het BK wielrennen", zegt Nys bij Sporza. Voor Evenepoel is er daarna namelijk niet veel tijd meer voor de Tour.

Ook van Van Aert verwacht Nys toch iets, nadat hij in alle stilte heeft kunnen werken na zijn terugkeer in de Ronde van Noorwegen. Daar zag Nys Van Aert elke dag groeien, hij denkt zelfs dat Van Aert de laatste rit al had kunnen winnen.

"Nu heeft hij er nog een hoogtestage bij gehad en de hardheid op training. Wout weet wat hij nodig heeft om goed te zijn. Ik denk dat het BK voor hem een laatste geslaagde test zal worden. Daar ga ik vanuit."