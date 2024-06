Twee keer geklopt door Merlier: Roodhooft heeft niet mis te verstane boodschap over Philipsen

Jasper Philipsen kon in de Ronde van België zijn ritzege meepikken, maar werd ook twee keer geklopt door Tim Merlier. Toch zijn er geen twijfels bij Christoph Roodhooft voor het BK.

Enkel in de eerste rit, een tijdrit van twaalf kilometer, eindigde Jasper Philipsen afgelopen week niet in de top drie in de Ronde van België. Hij werd één keer derde, twee keer tweede en won ook één rit. Toch verliep de voorbereiding niet perfect.

"Vorig jaar verliep mijn hoogtestage voor de Tour vlekkeloos. Nu heb ik een paar probleempjes gehad", zegt Philipsen bij HLN. Hij was wat ziek en daardoor niet honderd procent fit, waardoor hij zich enkele dagen moest inhouden.

Roodhooft vol vertrouwen over Philipsen

Toch maakt Philipsen, wellicht terecht, zich geen zorgen voor het BK van komende zondag en daarna ook de Tour. Ook bij sportief manager Christoph Roodhooft zijn er na de Ronde van België geen twijfels over Philipsen.

"Jasper is dik in orde. Vergeleken met vorig jaar op dit moment is hij misschien iets minder, maar er is nog tijd. Hij heeft net iets meer marge dan vorig jaar. Hij zit op schema", stelt Roodhooft duidelijk.

Alpecin-Deceuninck start zondag met 19 renners op het BK, Philipsen krijgt dus veel ploegmaats. "Het parcours in Zottgem is vrij lastig. Het wordt een atypische koers. Met Jasper hebben we een echte topkandidaat om tegenover Evenepoel en het sterke blok van Lotto Dstny te zetten."