Nieuw Belgisch toptalent spreekt tot de verbeelding: "Volgende in de rij achter Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks"

Een nieuw Belgisch toptalent is opgestaan. Hij kan er misschien van dromen zoals Remco Evenepoel ooit de gele trui te dragen in een rittenkoers. Jarno Widar heeft voorlopig al het roze mee naar huis genomen na zijn eindzege in de Giro Next Gen.

Nu wil iedereen uiteraard zo veel mogelijk te weten komen over dit 18-jarige talent van Lotto Dstny. In Sporza Daily ging het uitgebreid over hem en over welke koersen hem later bij de profs het meest zouden liggen. "Ik denk dat Jarno's toekomst vooral in de etappekoersen en de Waalse klassiekers ligt", zegt ploegmaat Milan Donie.

Sportief manager Kurt Van de Wouwer zou het in principe ook goed moeten kunnen inschatten. "In rittenwedstrijden zoals het Critérium du Dauphiné moet Widar op termijn zeker kunnen meedoen voor ritwinst en een klassement." Dan kom je al in de categorie van lastige wedstrijden net onder de drie grote ronden.

© photonews

En wat die grote ronden? Wat met de Giro, Tour en Vuelta? "Voor grote rondes moeten we nog wat voorzichtig zijn. Maar zijn toekomst ziet er in elk geval rooskleurig uit." Die mening is ook assistent-bondscoach Serge Pauwels zeker en vast toegedaan. Hem de nieuwe Remco Evenepoel noemen zullen we zeker nog niet doen.

Natuurlijk zijn vergelijkingen nooit helemaal uit te sluiten. "Widar heeft heel goede kaarten om de volgende in de rij te worden achter Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks", vindt Serge Pauwels.