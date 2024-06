Ploeg van Wout van Aert lanceert een heel opmerkelijk Tour-project en daar hoort ook een bijzondere oproep bij

In de Tour wil de ploeg van Wout van Aert al eens met iets bijzonder komen. Daar is ook de editie van dit jaar geen uitzondering op.

Dat ze in aanloop naar de Tour met veelvuldige pech en valpartijen te maken kregen, doet niets af aan het belang van de wedstrijd die eraan komt. Daarom pakt Visma-Lease a Bike weer uit met een 'specialleke'. Dat heeft ook dit jaar te maken met het wedstrijdshirt, dat voor de Tour de France steevast een nieuw design krijgt.

Dat past de ploeg toe om zeker niet in het vaarwater van de gele trui te komen, de trui voor de leider in de Tour. Dit jaar gaat de Tour van start in het Italiaanse Firenze en dat heeft voor inspiratie gezorgd achter de schermen bij Viisma-Lease a Bike. Firenze wordt immers terecht beschouwd als de eerste stad van de renaissance.

Ploeg Van Aert bezig met thema 'renaissance'

Daarom heeft de ploeg van Wout van Aert een website opgericht onder de leuze 'De renaissance, in de spirit van het denken zonder limiet'. Het draait om een renaissancebeeld waar de eerste laag af moet komen, waardoor het shirt onthuld wordt dat de renners van Visma-Lease a Bike zullen dragen tijdens de Tour de France.

Help us to unveil our Tour jersey. The more people join, the more we show. 😏🔗https://t.co/Ouli38Exvw — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 18, 2024

De formatie doet ook een oproep aan alle fans om daar bij te helpen. De bedoeling is om zo veel mogelijk bezoekers naar de bewuste site te lokken die dan kunnen doorklikken op 'onthul het shirt' en vervolgens hun mailadres kunnen achterlaten. Hoe meer mensen dat doen, hoe grotere stukjes van de outfit te zien zijn.

Van Aert wellicht naar de Tour

De spanning wordt dus opgebouwd rond het tenue, maar het is nog de vraag of Wout van Aert die ook zal aantrekken. Volgens de laatste berichten is het wel degelijk zo goed als zeker dat Van Aert de Tour zal rijden.