'Geen enkele twijfel meer: Wout van Aert gaat de Tour de France rijden, ook zekerheid over noodoplossing'

De puzzel valt stilaan in mekaar voor Wout van Aert. Het lijkt een zekerheid dat hij de Tour de France gaat rijden en er komt nog meer nieuws naar buiten uit het kamp van Visma-Lease a Bike.

De laatste signalen die de buitenwereld vanuit Tignes bereiken zijn zeker in het geval van Wout van Aert positief. Het lijkt er zelfs sterk op dat de renners die momenteel daar op hoogtestage zijn de Tour-ploeg zullen vormen. Al bestaat daar nog wel enig voorbehoud over. In elk geval is er over bepaalde renners al meer duidelijkheid.

De recente uitlatingen van Merijn Zeeman over Wout van Aert zijn ook veelzeggend. We mogen er stilaan van uitgaan dat Van Aert present zal tekenen voor de Grand Départ in Firenze. Het Laatste Nieuws weet meer en bevestigt dat zowel Wout van Aert als Jonas Vingegaard in principe de Tour de France zullen rijden.

Hoop op spanning in de Tour groeit

Goed nieuws ook voor diegenen die hopen op een spannende strijd in het algemeen klassement in de Tour, want Vingegaard lijkt de enige renner met de capaciteiten om Tadej Pogacar iets in de weg te leggen. Wat Visma-Lease a Bike betreft zou er ook een besluit genomen zijn over enkele andere berggeiten uit de ploeg.

Wilco Kelderman en Jan Tratnik zouden ook opgesteld worden in de Tour. Zij zouden dan de vervangers zijn voor de onfortuinlijke Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle. Die laatste twee waren aanvankelijk een zekerheid voor de Tour, maar een val dwarsboomde die plannen en de ploeg moest op zoek naar een oplossing.

Visma-Lease a Bike vindt noodoplossing

Die noodoplossing lijkt het nu gevonden te hebben in de personen van Kelderman en Tratnik. Kelderman reed onlangs nog een verdienstelijke Ronde van Zwitserland, terwijl het voor Tratnik de tweede grote ronde van het jaar zou worden na zijn Giro-deelname.