Verrassing of niet? Van Aert moet met deze ploeggenoten kiezen tussen tactieken die Belgische titel kunnen opleveren

Zit er een nieuwe Belgische titel in voor Wout van Aert? Dat zou alleszins een ferme opsteker zijn in aanloop naar een eventuele Tour-deelname.

Die titel zal er niet komen op het nationaal kampioenschap tijdrijden van komende woensdag. Zoals bekend past Van Aert voor het BK tijdrijden, omdat hij voorlopig nog op hoogtestage is in Tignes. Zondag komt de man uit de Kempen wel aan de start van de BK-wegrit in Zottegem. Hij is overigens niet de enige van zijn ploeg.

Visma-Lease a Bike heeft de renners bekendgemaakt die het uitstuurt naar de meerdere kampioenschappen. Daar zitten geen deelnemers aan het BK tijdrijden bij, maar wel in totaal vier manschappen die er bij zullen zijn in de BK-wegrit. De deelname van Wout van Aert wordt bevestigd en hij krjigt ook drie knechten.

Benoot in steun van Van Aert

Al past het woord 'knecht' misschien niet helemaal bij iemand als Tiesj Benoot, want die zou ook zelf zijn kans kunnen gaan. Al zal de Gentenaar zeker wel bereid zijn om te werken voor Van Aert als de situatie hierom vraagt. De andere 'Vismannen' voor het BK in Zottegem zijn Tosh Van der Sande en Julien Vermote.

Zij vormen samen niet bepaald het grootste blok, maar voor Van Aert is het in ieder geval beter om enkele ploeggenoten aan zijn zijde te hebben dan niemand. Het is ook uitkijken voor welke tactiek WVA opteert. Met zijn capaciteiten kan hij voor de aanval kiezen, maar het is ook niet onmogelijk dat het uitdraait op een sprint.

Frisheid belangrijk voor Van Aert

Als het zover komt kan een frisse Wout van Aert zich daar zeker en vast ook in mengen. Welke strategie zijn voorkeur wegdraagt, moet zondag blijken in de koers.