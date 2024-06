Lotto Dstny bezorgt renner slecht nieuws: "Het is een enorme klap, een grote teleurstelling"

Vorig jaar maakte Jacopo Guarnieri (36) de overstap van Groupama-FDJ naar Lotto Dstny. De Italiaan mocht mee naar de Tour voor de sprinttrein van de Australiër Caleb Ewan. Hij werd derde en tweede in de eerste twee sprints.

Daarna liep het echter mis met Ewan, de Australiër gaf er in de 13de etappe de brui aan. Guarnieri haalde dat zelfs niet. De Italiaan kwam in de vierde etappe zwaar ten val op het autocircuit van Nogaro.

Dit jaar brak Guarnieri nog geen potten en hij mag dus niet mee naar de Tour. "Ik ben niet geselecteerd voor de Tour de France van dit jaar", zegt Guarnieri op zijn sociale media. "Het is een enorme klap, een grote teleurstelling, maar sommige dingen liggen gewoon buiten je controle."

De Italiaan Guarnieri was graag bij de start van de Tour in zijn thuisland geweest. "Ik zal de Italiaanse Grand Départ wel niet missen: jullie zullen me daar zien, alleen niet in lycra en in een andere rol", stelt de Italiaan nog.

Wie Lotto Dstny wel meeneemt naar de Tour is nog niet zeker. Arnaud De Lie maakt al zeker zijn debuut, daarnaast staan ook Maxim Van Gils en Victor Campenaerts op de voorlopige startlijst. De Tour start op 29 juni in Firenze.

