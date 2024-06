Remco Evenepoel schetst wat er gebeurt in de Tour als Jonas Vingegaard er niet bij is

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De start van de Tour de France komt dichter en dichter. Momenteel is echter nog altijd niet geweten of Jonas Vingegaard zal starten.

Jonas Vingegaard bereidt zich in alle stilte voor op de Tour de France die eind deze maand van start gaat in het Italiaanse Firenze.

Momenteel is er echter nog geen duidelijkheid of de titelverdediger effectief van de partij zal zijn. Een Tour de France zonder Jonas Vingegaard, het is momenteel nog altijd mogelijk.

De Deen won de twee voorbije edities van de Tour, maar kreeg af te rekenen met de gevolgen van een zeer zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Tour zonder Vingegaard?

De gevolgen van het feit dat Vingegaard niet zou starten, zouden groot zijn, zo beseft ook onze landgenoot Remco Evenepoel.

“Oei! Wanneer hij niet start, worden de kaarten aanzienlijk geschud. Dan komt er meer koersgewicht bij Pogacars UAE-ploeg te liggen. Dan krijg je ook een veel minder tactische race, Visma kennende, hoe zij hun plannen beramen”, vertelt Evenepoel in de Tourspecial van Procycling.

“Sepp Kuss wordt dan wellicht hun kopman. Vingegaard in topvorm is de beste klimmer. Het kan goed zijn dat de koers opener wordt. De voorbije drie grote ronden bepaalde de ploeg van Richard Plugge wie er wanneer wegreed.”