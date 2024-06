Drie leiders: ontdek de ambitieuze kopmannen in de Tour-selectie van Jayco-AlUla

Over minder dan tien dagen gaat in Firenze de 111de editie van de Tour van start. De ploegen sijpelen stilaan binnen, nu is Jayco-AlUla aan de beurt.

Het Noorse Uno-X kondigde enkele dagen geleden al zijn ploeg voor de Tour aan, tot jolijt van onder meer Wout van Aert op een filmpje van Magnus Cort. Het Australische Jayco-AlUla kondigt nu als tweede zijn ploeg aan.

Jayco-AlUla rekent in de Tour op kopmannen Dylan Groenewegen, Michael Matthews en Simon Yates om hen succes te bezorgen. Verder zijn ook Chris Harper, Luka Mezgec, Luke Durbridge, Chris Juul-Jensen en Elmar Reinders van de partij.

Groenewegen, Matthews en Yates over ambities

Groenewegen moet Jayco-AlUla succes bezorgen in de sprints. "Ik denk dat er dit jaar zeven of acht sprintetappes zijn in de Tour. Dat is goed voor mij, ik kijk er naar uit. De vorm is groeiende. Ik heb dit seizoen enkele overwinningen geboekt, maar ook veel tweede en derde plaatsen behaald."

Matthews wil dan weer toeslaan in de overgangsetappes. "Ik wil dit jaar graag nog eens zegevieren. Na de nodige trainingsuren op hoogte en enkele parcoursverkenningen hoop ik dat in de Tour alles op zijn plaats zal vallen."

Voor het klassement rekent Jayco-AlUla op Simon Yates, die volgend jaar naar Visma-Lease a Bike lijkt te trekken. De Brit eindigde vorig jaar vierde in de Tour en wil nu opnieuw scoren voor de ploeg.

"Ik mik op een etappezege en het eindpodium", is Yates duidelijk over zijn ambities. "Ik heb al eens de leiderstrui gedragen in de Giro en de Vuelta, maar nog niet in de Tour. Dat is dan ook echt een doel."