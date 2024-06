🎥 Reactie van Wout van Aert op het ludieke Tour de France-nieuws van collega spreekt boekdelen

Terwijl het nog wachten is op officieel Tour de France-nieuws over Wout van Aert, is een collega uit het peloton er wel al uit. Magnus Cort gaat zeker naar de Tour.

Dat maakte de 31-jarige Deen bekend op zijn eigen speciale manier. Een filmpje op zijn Instagrampagina begint met een blauwe koffer die door iemand geopend wordt. En plots komt Magnus Cort eruit gekropen! "Hallo, jongens. Ik wou gewoon uit de koffer komen en zeggen dat ik naar de Tour ga", aldus de man van Uno-X.

Magnus Cort geeft ook nog uitleg over het verhaal achter de grappige video op zijn socials. "Misschien vragen jullie af waarom ik in de koffer zat. We overnachten niet altijd in de beste hotels tijdens de Tour de France. Daarom wou ik zien of ik sommige dagen niet gewoon in de koffer kan blijven als het geen al te best hotel is."

Dat is wel heel erg goed bekeken. Een prachtige en heel ludieke manier om een Tourdeelname aan te kondigen. Cort sluit zijn boodschap af met een vooruitzicht waar hij duidelijk niet op kan wachten. "Ik zie jullie in de Tour!" Uit de reacties op Instagram blijkt dat zijn aankondiging alleszins heel erg in de smaak valt.

Vele van zijn volgers zullen hun lach niet hebben kunnen inhouden bij het bekijken van het filmpje. Onder meer ex-wielrenster Jip van den Bos laat een lachende emoji achter. En dat doet ook niemand minder dan Wout van Aert. De lachspieren van Wout werken nog uitstekend, nu nog afwachten of hij ook zelf naar de Tour trekt.