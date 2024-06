Merijn Zeeman geeft Belgen hoop: dan toch dubbele rol voor Wout van Aert in de Tour

Wout van Aert rijdt dan toch voor de zesde keer op rij de Tour. Hij wil zijn ploegmaat Jonas Vingegaard helpen, maar ook etappewinst wordt niet uitgesloten.

Eind mei had Wout van Aert al zijn comeback gemaakt in de Ronde van Noorwegen na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Van Aerts sprintte toen in de laatste twee ritten naar de vierde en de derde plaats.

Wout van Aert wil nog altijd schitteren op de Olympische Spelen, maar de tijdrit staat pas op 27 juli op het programma. "Voor Wout waren de Spelen te ver weg om alleen op Parijs gericht te zijn", zegt sportief manager Merijn Zeeman bij Sporza.

"Hij heeft zelf aan ons gevraagd of er nog ruimte was in de Tour-ploeg. Wij hadden minder dan een seconde nodig om daar over na te denken. Met Wout heb je de grote leider van deze ploeg in je team."

Dubbele rol Van Aert in de Tour

De rol van Van Aert wordt tweeledig volgens Zeeman. Ten eerste wil hij zich ten dienste stellen van Jonas Vingegaard. De Deen kan voor de derde keer op rij de Tour winnen.

Maar Van Aert richt zijn pijlen ook op zijn tiende etappezege in zijn carrière in de Tour. "Een etappezege zou voor hem en voor ons een geweldige beloning zijn voor al zijn werk. Daar gaan we dus zeker naar op zoek", stelt Zeeman nog