Vanthourenhout ziet opvolging voor Evenepoel en Van Aert: "Straks op EK's en WK's"

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn er op het BK tijdrijden in Binche niet bij. Bbondscoach Sven Vanthourenhout kijkt vooral uit naar de jongeren.

In Binche krijgen we al zeker een nieuwe Belgische kampioen tijdrijden door de afwezigheid van Evenepoel, Van Aert, Lampaert en Campenaerts. Met Segaert en Herregodts staan de nummer twee en drie van 2023 wel aan de start.

Zij zijn dan ook de grote favorieten voor de driekleur, stelt bondscoach Vanthourenhout bij HLN. "Dat wordt een mooi duel tussen die twee." Segaert is beter in langere tijdritten, Herregodts is meer specialist is van korte tijdritten of een proloog.

Segaert en Herregodts op EK's en WK's

Toch is de bondscoach ook klaar en duidelijk over waar ze al staan qua niveau van Evenepoel en Van Aert. "We moeten daar niet flauw over doen: Remco en Wout zijn nog van een andere orde. Dat weten zij ook."

Toch wordt de kloof met onder meer Yves Lampaert kleiner en komen Segaert en Herregodts in beeld als Van Aert en Evenepoel passen voor een EK of WK. "Je gaat ze de komende jaren zeker nog zien opduiken op EK's en WK's."

Of dat dit jaar al het geval zal zijn, is nog niet duidelijk. Vooral het EK in Limburg kan een kans worden voor Segaert en Herregodts. Op het WK in Zwitserland neemt Segaert nog voor een laatste keer deel bij de beloften.