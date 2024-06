🎥 Is Remco Evenepoel wel echt ziek? Opvallende video duikt op van wereldkampioen tijdrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel komt zondag niet aan de start van het BK wielrennen. De Belgische kampioen is ziek, maar ging vrijdag wel trainen.

Door ziekte moet Remco Evenepoel afhaken voor het Belgisch kampioenschap wielrennen. De kopman van Soudal Quick-Step voelt zich geen 100% en wil geen risico nemen met het oog op de Tour de France.

Evenepoel staat volgende week zaterdag voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Tour. Het wordt meteen zwaar want in de eerste en vierde etappe staan er 3800 hoogtemeters op het programma.

"Iedereen weet dat als ik koers, ik all-in wil gaan en hoewel ik niet heel ziek ben, zal ik niet aan 100% aan de start kunnen staan. We denken dat het ook beter is om zo kort bij de Tour de France geen risico’s te nemen", verklaarde Evenepoel zijn forfait voor het BK.

Zieke Evenepoel verkent tijdrit in de Tour

Dat Evenepoel niet heel ziek is, blijkt uit een video op sociale media. De wereldkampioen tijdrijden werd vrijdag gespot tijdens de verkenning van de eerste tijdrit van de Tour tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin.

Wellicht is de lichte van ziekte van Evenepoel dan ook een excuus om te ontsnappen aan het verplichte starten op het BK wielrennen. Daardoor kan Evenepoel nog wat extra trainen voor de Tour en geen risico's nemen op het BK.