🎥 Visma-Lease a Bike heeft al de nodige kritiek gekregen, maar dit is de duidelijke reactie van Wout van Aert

Zou Wout van Aert zich ergens kunnen vinden in de kritiek op zijn ploeg Visma-Lease a Bike of heeft hij een heel andere reactie in petto? Een video spreekt boekdelen.

De kritische noten aan het adres van Visma-Lease a Bike hebben te maken met de 'renaissance-truitjes' die ze hun renners zullen laten dragen in de Tour de France. Wat voor Visma-Lease a Bike een renaissance-outfit is, neigt echter naar een blauwe kleur. En laat het peloton nu al vol ploegen met blauwe outfits zitten.

Al is het belangrijkste nog altijd wat de renners er zelf van vinden, want zij zijn tenslotte diegenen die er in moeten rijden. Een filmpje op de sociale media van Visma-Lease a Bike heeft de reacties van de renners onthuld. Ook Wout van Aert passeert uiteraard de revue en die steekt zijn eerste indruk niet onder stoelen of banken.

Wout van Aert is absoluut een fan, zo maakt hij duidelijk. Daar heeft hij niet eens veel woorden voor nodig. Als hij het renaissance-shirt op tafel ziet liggen, komt Van Aert niet verder dan: "Wow". Zijn intonatie onderstreept hoezeer Van Aert toch wel onder de indruk is. Het gaat bovendien niet enkel om het shirt en niet enkel om het short.

Ook de wielerbril maakt het plaatje compleet. Van Wout van Aert is geweten dat hij meestal wel zo'n bril draagt. Hij is dus zeker iemand bij wie dat niet onbelangrijk is. De nieuwe bril kan zeker en vast op zijn appreciatie rekenen: "Goedgekeurd!" Het kan een prikkel zijn voor Van Aert om er in de Tour tegenaan te vlammen.