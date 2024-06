OFFICIEEL: stunt van formaat is een feit, Kopecky krijgt tweevoudig wereldkampioene aan haar zijde en reageert

De geruchten die sinds gisterenochtend de ronde deden zijn ondertussen een feit. Lotte Kopecky krijgt volgend seizoen tweevoudig wereldkampioene Anna van der Breggen aan haar zijde als ploeggenote.

Van der Breggen had nochtans in 2022 de fiets aan de haak gehangen en had sindsdien de functie van ploegleidster opgenomen bij SD Worx-ProTime. De Nederlandse voelde het weer kriebelen om zelf te gaan koersen en maakt in 2025 dus weer de omgekeerde beweging. Een terugkeer uit pensioen is een feit.

"Wil ik terug keren als wielrenster dan is daar nu de tijd rijp voor. Als ik de motivatie niet zou voelen, zou ik dit nooit kunnen. Ik realiseer me nu hoeveel ik van het spel, de sport en de competitie houd. Ik zal meer genieten om opnieuw wedstrijden te rijden", legt Van der Breggen uit dat ze met een andere mindset zal koersen.

Tandem Kopecky - Van der Breggen op de fiets

Voor Lotte Kopecky is dit uiteraard ook belangrijk nieuws en de huidige wereldkampioene heeft er eveneens haar kijk op. "Ik kijk ernaar uit om de komende jaren met Anna te koersen. Ik kwam net bij het team toen zij stopte en dat vond ik eigenlijk toen wel jammer", herinnert de draagster van de regenboogtrui zich.

"Als je Anna op trainingskamp gewoon nog met ons ziet meetrainen, dan reden we haar niet zomaar los, integendeel. Ik denk dat het een goede keuze is en dat ze zich die niet zal beklagen."