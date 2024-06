Wielrenner van Alpecin-Deceuninck kondigt zijn afscheid aan het profwielrennen aan

Eén van de wielrenners van Alpecin-Deceuninck maakt zich klaar om afscheid van het profwielrennen te nemen. Dat zal gebeuren aan het einde van het jaar.

Ramon Sinkeldam heeft op X laten weten dat hij dan de fiets aan de haak hangt. "Aan alle goede dingen komt een einde", is zijn filosofische boodschap. "Aan het einde van het seizoen 2024 zal ik mijn carrière als professioneel wegwielrennen beëindigen." Sinkeldam zal zijn wielerloopbaan dus afronden op zijn 35ste.

Dat betekent lang niet dat er geen plannen zijn voor de toekomst. Integendeel. "Na 13 prachtige jaren is het tijd voor iets anders, meer tijd bij mijn familie, een andere levensstijl. Bedankt aan iedereen die me ondersteund heeft", komt Sinkeldam nog met een dankwoord. Op dit moment staan er 7 zeges op zijn cv.

All good things come to an end. At the end of the 2024 season I will end my career as a professional road cyclist. After 13 wonderful years it is time for something different, more time with the family, a different lifestyle. Thank you to everyone who supported me 🫶 — Ramon Sinkeldam (@RSinkeldam) June 20, 2024

Zijn grootste persoonlijke succes was het behalen van de Nederlandse titel op de weg in 2017. Niet iedereen kan zeggen dat hij nationaal kampioen van zijn land is geweest. Daarnaast heeft Sinkeldam ook zijn stempel gedrukt op het profwielrennen in dienst van anderen. Bij Groupama-FDJ was hij belangrijk in de sprinttrein van Démare.

Sinkeldam koerste vijf jaar voor de Franse formatie. Voordien had hij ook bij Rabobank en bij de voorlopers van dsm-firmenich, onder verschillende ploegnamen namen, gereden. In 2023 is onze noorderbuur dan nog naar Alpecin-Deceuninck gegaan, om nog twee jaar een plek te hebben in de sprinttrein van Jasper Philipsen.