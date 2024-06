📷 Vriendin Roxanne Bertels geniet van laatste dagen samen met Mathieu van der Poel

Over exact een week gaat in Firenze de 111de Tour de France van start. Voor Mathieu van der Poel wordt het zijn eerste wedstrijd na een pauze van bijna twee maanden.

Luik-Bastenaken-Luik op 21 april is de tot nu toe laatste wedstrijd van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed dit jaar nog maar zeven koersen, maar won wel de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

In tegenstelling tot in België zijn renners in Nederland niet verplicht om deel te nemen aan het nationaal kampioenschap, Van der Poel komt zondag dan ook niet aan de start. Over een week is dat wel het geval in de Tour.

Van der Poel heeft in de twee maanden waarin hij niet koerste wel niet stilgezeten. De wereldkampioen trainde in de Spaanse zon om klaar te zijn voor de Tour de France én de Olympische Spelen in Parijs.

Vriendin Roxanne geniet met Van der Poel

De wereldkampioen wil Jasper Philipsen opnieuw aan ritzeges helpen in de Tour, maar ook zelf nog eens scoren. Van der Poel won nog maar één keer in de Tour, toen hij in 2021 geel pakte op de Mur de Bretagne.

Intussen geniet Van der Poel samen met zijn vriendin Roxanne Bertels van de laatste dagen samen. Tot na de Olympische Spelen zullen Bertels en Van der Poel elkaar wellicht weinig zien.