Benoot na insinuaties over Visma-Lease a Bike: "Dat geloof je toch zelf niet?"

Over een week gaat de Tour de France van start. Bij Visma-Lease a Bike komen Wout van Aert en Jonas Vingegaard dan toch aan de start.

Na hun zware valpartijen was er twijfel over de deelname van Wout van Aert en Jonas Vingegaard aan de Tour. De kopmannen van Visma-Lease a Bike hebben de voorbije weken stevig getraind en zijn er klaar voor.

Hoe het met de vorm gesteld is van Van Aert en Vingegaard is echter een vraagteken. Visma-Lease a Bike houdt volgens sommigen dan ook informatie achter. Tiesj Benoot begrijpt niet waar dat vandaan komt.

"Dat is toch grappig? Als je zegt dat je goed bent, vinden ze dat je arrogant bent of een dikke nek hebt", zegt hij bij HLN. "Als je zegt dat je de underdog bent en de favorieten elders rijden, vinden ze dat je met zand strooit of verstoppertje speelt."

Van Aert nog niet op topniveau

"Dat we als ploeg bewust mist zouden spuien, dat geloof je toch zelf niet?", zegt Benoot duidelijk. Van Aert maakte eind mei in de Ronde van Noorwegen al zijn comeback, maar het was duidelijk dat hij zichzelf nog niet was.

Ook nu staat Van Aert nog niet op het hoogste niveau wat hij kan halen, stelt Benoot. "Wout heeft de voorbije weken progressie gemaakt, maar staat niet op het niveau van vorig jaar en zeker niet op dat van twee jaar geleden."