Ex-Belgisch kampioen Jürgen Roelandts over BK: "Een tombola tussen die drie"

Zondag staan er heel wat favorieten aan de start aan het BK wielrennen. Ex-Belgisch kampioen Jürgen Roelandts geeft alvast zijn favorieten.

Jürgen Roelandts kroonde zich in 2008, in zijn eerste jaar bij de profs, tot Belgisch kampioen bij de profs. Voor de 22-jarige Roelandts was het zijn eerste van acht zeges bij de profs. In 2015 werd Roelandts geklopt door Preben Van Hecke in sprint.

Roelandts is tegenwoordig ploegleider bij Movistar, maar bij de Spaanse ploeg rijdt er geen enkele Belg. Toch volgt Roelandts het Belgische wielrennen nog altijd. Hij heeft dan ook drie duidelijke favorieten.

Philipsen en Van Aert tegen Merlier

"Ik geloof dat de sprinters aan zet zullen zijn", zegt Roelandts bij Het Nieuwsblad. "De mannen die de Tour voorbereiden: Philipsen en Van Aert versus Merlier." Roelandts verklaart ook waarom hij een sprint verwacht.

"Omdat zowel Merlier als Philipsen over een ploeg beschikken die de koers wel kunnen controleren." Merlier durft van ver te gaan, terwijl Philipsen eerder iemand is die een kattensprong durft te doen.

En daarnaast heb je dan nog Wout van Aert, die zich de voorbije weken klaar stoomde in Tignes voor de Tour en altijd goed is na een hoogtestage. "Wout van Aert is de echte krachtspurter. Als het een spurt wordt, dan is het een tombola tussen die drie."