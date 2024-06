Florian Vermeersch onthult hoe hij zo snel revalideerde én reageert op geruchten toptransfer

Voor Florian Vermeersch is het Belgisch kampioenschap zijn eerste koers sinds zijn zware valpartij in de Vuelta a Murcia op 10 februari. Na vier maanden is Vermeersch hersteld van zijn dijbeenbreuk.

Het Belgisch kampioenschap is voor Florian Vermeersch nog maar zijn tweede koersdag van 2024. Hij moest door zijn dijbeenbreuk een kruis maken over zijn voorjaar. Hij was dan ook bijzonder opgetogen over zijn terugkeer in het peloton.

"Ik ben blij dat ik hier terug ben. Het is een beetje een eerste schooldag-gevoel. Het is een Belgisch kampioenschap, het is voor eigen volk", zei Vermeersch vooraf bij Wielerflits. "Ik ben sowieso blij om terug te zijn en heel gemotiveerd."

Vermeersch werd pas eind augustus opnieuw in koers verwacht, maar hij kan dus twee maanden eerder al zijn comeback maken. Ook voor Vermeersch zelf was het een verrassing dat hij nu al opnieuw kon koersen.

Vermeersch naar UAE Team Emirates?

Toch is het nog niet meteen de verwachting dat Vermeersch zal scoren. "Mijn persoonlijke doelen liggen iets verder in het seizoen. Ik ga nog eens op stage in Livigno en daarna kan het echt beginnen voor mij."

Voor Vermeersch nog eens een kans om zich in de kijker te rijden, want hij wordt genoemd voor een transfer naar UAE Team Emirates. "Ik ben daar niet veel mee bezig geweest. Dat is koers en dat hoort er soms bij. Er zijn altijd veel geruchten."