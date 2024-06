Niets aan te doen! Lotte Kopecky voert indrukwekkend nummer op richting titel, ook sterke Sanne Cant op podium

De topfavoriete heeft het eens te meer waargemaakt. Lotte Kopecky reed solo naar de Belgische titel in Zottegem. De vrouwelijke trots van onze wielernatie is voor de vierde keer nationaal kampioene.

Wie ging Lotte Kopecky van de dubbel en een vierde titel op de weg houden? Dat was voorafgaand aan een BK van 123 kilometer de vraag bij de vrouwen. Hanne Van Loock koerste in het wedstrijdbegin een kleine voorsprong bij mekaar, maar dat avontuur was geen lang verhaal beschoren. Het was vooral het BK van de uitdunning.

Achteraan stond de poort open, tot er een kopgroep van om en bij de 30 vrouwen overbleef. Alle grote namen als Lotte Kopecky, Justine Ghekiere, Sanne Cant en Jesse Vandenbulcke waren vooraan vertegenwoordigd. In deze groep moest Kopecky in staat zijn om alles te controleren. Ze hoefde zelf ook niet lang te wachten met aanvallen.

Kopecky danst op pedalen

Bij haar eerste versnelling was het al enkel Fleur Moors die kon volgen. Een ferme inspanning van Cant dichtte die kloof nog wel, met Ghekiere en Vandenbulcke in haar wiel. Met ruim 30 kilometer te gaan vond Kopecky het helemaal welletjes. Op een oplopend stuk na een bocht ging de wereldkampioene dansen op de pedalen.

Als Kopecky haar duivels ontbindt, heeft in eigen land niemand een antwoord. Dat is nogmaals gebleken. Binnen de kortste keren reed ze een voorsprong van 2'30" bij mekaar en was ze duidelijk bezig aan een comfortabele solo. De vier achtervolgsters mochten uitmaken wie met de andere medailles aan de haal ging.

Cant sterkste in achtervolging

Febe Jooris en Jesse Vandenbulcke zouden elk op hun beurt sowieso ook kampioene worden, bij de beloften en clubrensters dan. In de finale was Cant op de kasseien de sterkste in de achtervolging. Ghekiere klampte als enige nog aan. Op 3,5 minuten van winnares Kopecky pakte Cant de tweede plek en Ghekiere de derde.