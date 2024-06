Nog twee Belgen haken af en doen niet mee aan strijd om nationale driekleur

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Waart er een virus rond in het wielerpeloton. Na onder meer Gaudu in Frankrijk en Wellens in ons land hebben nu ook nog twee andere Belgen forfait gegeven voor de strijd om de nationale driekleur.

Het is duidelijk dat er mogelijk een virus aan het rondwaren is in het peloton. Dat de meeste renners zich aan het voorbereiden zijn op de Tour de France en dus scherper dan ooit staan? Dat maakt hen natuurlijk extra vatbaar.

Na Remco Evenepoel en Tim Wellens heeft nu ook Maxim Van Gils uitgepakt met het nieuws dat hij niet zal rijden in het Belgisch kampioenschap in de buurt van Zottegem. Daarmee past opnieuw een sterke renner voor het BK.

© photonews

Ook Harm Vanhoucke was er door ziekte overigens niet bij in de strijd om de nationale driekleur. Daarmee moesten opvallend veel renners de strijd om de nationale prijzen aan zich voorbij laten gaan in het seizoen 2024.

Alles op De Lie?

Voor Lotto was de opgave van Maxim Van Gils een ferme domper. Daardoor waren ze meer dan ooit verplicht om misschien wel te mikken op een sprint met een kleinere groep na een zware koers om kans te maken op de prijzen.

In een pelotonsprint lijken er met Philipsen en Merlier een paar snellere mannen aanwezig in het peloton en dus is het zaak om er op een andere manier te gaan staan. Arnaud De Lie lijkt de vooruitgeschoven pion te gaan worden.