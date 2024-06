Opmerkelijk: renner beslist op 30-jarige leeftijd al te stoppen als profwielrenner

Niccolo Bonifazio zal aan het einde van dit seizoen zijn fiets definitief aan de haak hangen. Daarmee houdt de 30-jarige renner er vrij vroeg mee op als profwielrenner. Het is toch wel opmerkelijk nieuws.

Niccolo Bonifazio rijdt dit seizoen nog uit, maar aan het einde van het seizoen zal hij er mee ophouden. En zo is het vroeger dan verwacht misschien wel einde verhaal voor de Italiaanse renner van Team Corratec-Vini Fantini.

Hij kwam onder meer uit voor Bahrein-Merida, maar we kennen Bonifazio in België misschien wel het best van zijn periode bij Intermarché-Wanty Gobert. Nu houdt hij er dus vroeger dan verwacht en definitief mee op als profwielrenner.

21 overwinningen voor Italiaan

Doorheen zijn carrière mocht de snelle man liefst 21 keer juichen. Zo won hij ooit een etappe in de koers naar de zon Parijs-Nice en was hij ook in diverse andere kleine(re) rittenkoersen vaak eens de snelste in een etappe. Hij won ook ooit de GP Jef 'Poeske' Scherens.

"21 overwinningen, 57 podiumplaatsen en 142 top 10-noteringen. Ik mag tevreden zijn met de resultaten die ik heb neergezet tijdens mijn carrière", is de Italiaan zelf ook tevreden. Dat liet hij weten in een bericht op Instagram.

"Ik had dromen toen ik een kleine jongen was en die dromen zijn allemaal uitgekomen. Ik moet iedereen bedanken, nu is het tijd om andere dingen te gaan doen en nieuwe horizonten te gaan verkennen", aldus nog Bonifazio.