Opvallende afzegger voor het BK wielrennen: Tour de France in het gedrang?

Tim Wellens won deze week nog vrij verrassend het BK tijdrijden op de weg. En dus werd hij plots een van de favorieten voor het BK op de weg, zeker als het een zware koers zou worden. Nu is er nieuws over hem.

Tim Wellens was een van de kanshebbers op de titel tijdens het BK wielrennen op de weg, maar hij zal er uiteiindelijk gewoon simpelweg niet bij zijn. De renner zal er door ziekte niet bij zijn aan de start in Sint-Lievens-Houtem.

De 33-jarige renner zou normaal gezien als enige van UAE Team Emirates aan de start komen voor zijn ploeg, maar hij heeft zich ondertussen afgemeld en staat dus niet aan de start om zijn tweede driekleur te pakken.

Wellens kroonde zich donderdag in Binche nog tot Belgisch tijdritkampioen, maar een unieke dubbel zal er door zijn ziekte dus niet komen. De kans is groot dat hij geen risico's wil nemen met oog op de Tour de France.

Ook de Tour de France op het spel?

Vanaf 29 juni staat het leven van Wellens voor drie weken lang in het teken van werken voor Tadej Pogacar. Of zijn Tour de France in het gedrang komt, is tot op heden nog niet geweten. De komende dagen daarover mogelijk meer nieuws.

Tim Wellens heeft ondertussen genoeg ervaring om te weten waar hij aan toe is. De ervaren renner staat er vaak op de grote momenten en bewees in Binche dat de topvorm er in ieder geval zeker is. We houden u graag op de hoogte over zijn mogelijke Tourdeelname.