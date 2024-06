Veelzeggende uitspraak Kopecky en Ghekiere, verrassende opvatting bij Sanne Cant na straf BK: "Dat was sterven!"

Lotte Kopecky, Sanne Cant en Justine Ghekiere palmden het podium in na een toch wel bijzonder BK in Zottegem. De drie hoofdrolspeelsters hadden achteraf wel wat interessante zaken te vertellen.

Een BK kan voor Lotte Kopecky wel eens een vervelende koers zijn, omdat ze in de tang kan zitten bij de grote blokken. Dat was deze keer geen moment het geval. Daarom vroegen we haar of dit één van de leukere BK's was. "Ja. Het is gewoon leuk dat je bergop het verschil kunt maken", was de winnares zichtbaar aan het glunderen.

"Op het vlakke is dat moeilijker. Het is ook moeilijk voor de ploegen om het te controleren op zo'n parcours. Als je alleen zit, is het wel mooi." En dat was al het geval met meer dan dertig kilometer tot de aankomst. "Dat dit volgens mijn Wikipedia-pagina mijn 24ste titel is? Volgend jaar jubileum? Daar ben ik zo niet mee bezig", lacht Kopecky.

Cant wilde sprint niet afwachten

Sanne Cant was de sterkste van de andere deelneemsters en dat viel zeker op de kasseien op in die laatste ronde(n). "Ik voelde me er niet echt top-top", verrast Cant. "Ik had eigenlijk gedacht dat ik op het stuk voordien al kon wegrijden. Om heel eerlijk te zijn durfde ik ook niet echt naar de sprint gaan met Fleur Moors en Jesse Vandenbulcke."

"Ik ben niet zo heel traag aan de meet, maar sprinten is altijd een risico nemen", gaat Cant verder. "Ik dacht: ik ga vol op de kasseien en ik zal wel zien wat daarna gebeurt. Op zich vond ik het wel beter dat we met twee overbleven." Terecht, want de renster van Fenix-Deceuninck versloeg Justine Ghekiere in de strijd om plek 2.

Ghekiere reageerde op aanval Kopecky

Die heeft de verdienste van alles uit de kast te hebben gehaald toen Kopecky wegknalde. "Ja, dat was sterven! Ik wist dat het echt niet ging lukken om dat tempo meer dan 25 kilometer aan te houden. Ik heb het echt nog lang geprobeerd, maar ik dacht dat ik volledig ging stilvallen en zelfs geen podium zou rijden."

Die podiumplaats kon de West-Vlaamse van AG Insurance-Soudal wel veiligstellen. Al was het ook zwoegen om Cant te volgen. "Kasseien zijn mijn ding niet, geef mij maar bergen. Ik wist dat ik all-out moest gaan en dat dit buiten mijn comfortzone ligt. Maar voor een podiumplaats moet je buiten je comfortzone gaan."