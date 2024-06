Wout van Aert kampt met klein fysiek probleem net voor de Tour de France

Voor Wout van Aert is het Belgisch kampioenschap zijn eerste wedstrijd in één maand, maar ook zijn laatste voor de Tour. Hij kampt met een klein fysiek probleem.

Met Remco Evenepoel, Maxim Van Gils, Tim Wellens en Harm Vanhoucke zijn er nog heel wat afhakers op het Belgisch kampioenschap. Wout van Aert doet dat niet, ook al heeft hij ook een fysiek probleempje.

"Ik kan onbeperkt trainen, maar ik heb af en toe nog last van mijn rug: dat is iets dat heel lang sluimert", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik ben elke dag bezig om die spanning weer van die spieren af te krijgen. In dat opzicht is dat natuurlijk heel vervelend."

Van Aert ambitieus voor BK

Toch is Van Aert blij om opnieuw in België te kunnen koersen, voor het eerst sinds zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen eind maart. "Het doet heel veel deugd om hier terug te zijn."

"Die herstart in Noorwegen was moeilijk, maar koersen in België is altijd anders. Ondertussen heb ik ook nog wat kunnen werken aan de conditie, die is ondertussen een stuk beter", stelde Van Aert nog.

Van Aert kan na 2021 zijn tweede Belgische trui in zijn carrière pakken. "Het is een heel mooie trui en een belangrijke koers. Ik hoop dat ze veilig sprinten. Ik ga zeker mijn kans wagen, mocht ik er zitten", besloot Van Aert.