📷 Lotte Kopecky baalt toch een beetje na vierde Belgische titel en doet oproep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky pakte zondag voor de vierde keer in vijf jaar de Belgische titel op de weg. Nadien reed ze nog 60 kilometer naar huis.

Het BK voor vrouwen was slechts 123 kilometer lang, zo'n 30 kilometer minder dan een klassieker in het voorjaar. Wereldkampioene Lotte Kopecky won met de vingers in de neus en reed de concurrentie op enkele minuten.

En dus besloot Kopecky om van Zottegem nog zo'n 60 kilometer naar huis te rijden in Assenede. Al moest Kopecky dat wel doen zonder haar fietscomputer van Garmin. Ze deed dan ook een oproep op haar sociale media.

"Mooie dag, maar na de wedstrijd/het podium ben ik mijn Garmin verloren. Als iemand een Edge Solar (het model, nvdr.) vindt: dat is de mijne", zei Kopecky op haar Instagram. Haar gegevens van het BK heeft ze dus voorlopig niet.

Programma Lotte Kopecky

Rusten zit er voor Kopecky nog niet in. Dit weekend rijdt ze in Gent de International Belgian Track Meeting (28-30/6). Kopecky neemt vrijdag deel aan de scratch en de puntenkoers en een dag later aan het omnium.

Na een kleine uitstap naar de piste gaat de focus opnieuw naar de weg. In de Giro d'Italia Women (7 juli tot 14 juli) jaagt Kopecky op etappezeges en legt ze de laatste hand aan haar voorbereiding op de Olympische Spelen.