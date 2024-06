Een nieuwe klimgeit? Visma-Lease a Bike haalt opnieuw Belgisch talent binnen

Visma-Lease a Bike heeft zijn development team voor 2025 opnieuw versterkt. De 17-jarige Belg Matisse Van Kerckhove zal de komende twee jaar voor de Nederlandse ploeg rijden.

Begin werd Matisse Van Kerckhove knap derde op het BK tijdrijden voor junioren. Opvallend is dat Van Kerckhove nog maar één jaar op de weg rijdt, daarvoor was hij actief in het mountainbiken. "Dat eerste jaar verloopt tot nu toe boven verwachting goed."

Van Kerckhove maakte zo veel indruk dat Visma-Lease a Bike hem nu een contract heeft gegeven voor twee jaar. Daar kan de jonge Belg rijpen in het opleidingsteam, waar volgend seizoen ook de 18-jarige Cedric Keppens rijdt.

"We zijn blij dat we een talent gevonden hebben dat perfect bij ons past. Matisse is nog maar recent met wegwielrennen begonnen, maar hij heeft in die korte tijd al enorme vooruitgang geboekt. We denken dat hij potentie heeft als klimmer en tijdrijder", zegt Head of Development Robbert de Groot.

Van Kerckhove halve Spanjaard

"Ik was super enthousiast toen Visma-Lease a Bike interesse toonde. Dit is altijd al mijn lievelingsploeg geweest en volgens mij kan ik nergens beter zitten om mezelf te ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar in het geel te mogen gaan fietsen", zegt Van Kerckhove.

Van Kerckhove is geboren in Mortsel, maar verhuisde al snel naar Spanje. De jonge Van Kerckhove gaat in Catalonië naar school en spreekt zowel Spaans, Catalaans als Nederlands. Een halve Spanjaard dus, maar wel met een Belgisch paspoort.