Rijdt hij de Tour of niet? Eerste update over blessure van Jonas Rickaert na val op BK

Alpecin-Deceuninck kunnen ze wellicht opgelucht ademhalen. Jonas Rickaert viel zwaar op het BK wielrennen, maar de schade lijkt mee te vallen.

Op iets meer dan 20 kilometer van de streep, net voor het ingaan van de laatste plaatselijke ronde, was Jonas Rickaert betrokken bij een val. De 30-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck greep meteen naar de pols.

Co-commentator José De Cauwer vreesde meteen voor een breuk in de pols, wat voor Jasper Philipsen een ramp zou zijn voor de Tour. Rickaert moet de voorlaatste man worden in de sprinttrein van Philipsen.

Hoopgevende update over Rickaert

Wellicht kunnen Alpecin-Deceuninck, Philipsen en Rickaert opgelucht ademhalen. Volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws zijn er bij eerste onderzoeken geen breuken vastgesteld bij Rickaert.

Maandag volgen er nog verdere onderzoeken om definitief uitsluitsel te brengen over een mogelijke breuk. Achter de deelname van Rickaert aan de Tour blijft dus voorlopig ook een vraagteken staan.

Als Rickaert moet afhaken, dan komt Robbe Ghys in beeld. Hij was in de Baloise Belgium Tour de lead-out van Philipsen, Van der Poel zou dan een plaats opschuiven in de trein en voorlaatste man kunnen worden.