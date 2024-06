Ex-winnaar Geraint Thomas opnieuw naar de Tour en daar bracht hij grote opoffering voor

Net als Tadej Pogacar maakt ook Geraint Thomas zich op voor de dubbel Giro-Tour. De voormalige Tourwinnaar is er helemaal klaar voor.

Vorig jaar mikte Geraint Thomas op de Giro en de Vuelta, waardoor hij de Tour links liet liggen. Dit jaar begint de Tourwinnaar van 2018 op zijn 38ste al aan zijn 13de Ronde van Frankrijk. En hij is er klaar voor.

Dat kondigde Thomas zelf aan op zijn sociale media. "Ik heb sinds de Giro geen bier meer gedronken en voel me goed. Ik kan niet wachten om weer met de jongens mee te doen. Groter dan de Tour wordt het niet."

Thomas stond in zijn carrière drie keer op het podium van de Tour. In 2018 won hij voor Tom Dumoulin en zijn ploegmaat Chris Froome, in 2019 werd hij tweede na zijn ploegmaat Egan Bernal. In 2022 werd Thomas derde, met winnaar Jonas Vingegaard en runner-up Tadej Pogacar.

Selectie INEOS Grenadiers Tour de France

INEOS Grenadiers vaardigt opnieuw een sterke ploeg af in de Tour. Thomas krijgt in de Tour het gezelschap van Egan Bernal, Laurens De Plus, Michał Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Tom Pidcock, Carlos Rodríguez en Ben Turner.

Thomas was de laatste van INEOS Grenadiers die in 2022 op het podium stond van de Tour, Bernal won in 2019 de laatste Tour voor de Britse ploeg. Carlos Rodriguez is de kopman, maar eindwinst lijkt voor hem ook een utopie.