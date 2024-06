Ontdek de selectie: Soudal Quick-Step onthult Tour-ploeg rond Remco Evenepoel

Geen Tim Merlier, Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe in de selectie van de Tour de France bij Soudal Quick-Step. Remco Evenepoel wordt de enige kopman van de Belgische ploeg, die mikt op een goed klassement en ritwinst.

Evenepoel krijgt daarvoor zeven sterke ploegmaats mee met Yves Lampaert, Mikel Landa, Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder, Gianni Moscon, Casper Pedersen en Jan Hirt. De helft van de ploeg is dus Belgisch.

De ploeg van Soudal Quick-Step is dus uitgebalanceerd. Yves Lampaert en Casper Pedersen moeten Evenepoel bijstaan op het vlakke, Gianni Moscon moet de laatste man voor de klimtrein worden.

Die klimtrein is met Mikel Landa, Jan Hirt, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder goed gestoffeerd. Landa werd vorig jaar nog vijfde in de Vuelta, Hirt eindigde in de voorbije Giro nog achtste. Vervaeke en Van Wilder debuteren dan weer in de Tour.

De voorbereiding van Evenepoel op de Tour verliep niet optimaal. Hij brak zijn sleutelbeen en schouderblad in het Baskenland en moest nog ziek afzeggen voor het BK. Maar Evenepoel is er wel klaar voor.

Eight little boys’ dreams have come true!



Introducing the Soudal Quick-Step riders for the 2024 @LeTour, where they hope to race the way they dreamt of and to inspire future generations of cyclists 🤩 pic.twitter.com/RBEthbRBSW