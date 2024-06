Opnieuw stevige domper voor Vingegaard en Visma-Lease a Bike net voor de Tour

Visma-Lease a Bike blijft maar in de hoek zitten waar de klappen vallen. De Nederlandse ploeg ziet nog een van toppers uitvallen voor de Tour.

Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk moesten door blessures al een kruis maken over de Tour de France. Toch kon Visma-Lease a Bike een stevig achttal aan de start van de Tour brengen om kopman Vingegaard te helpen.

Vier dagen voor de start van de Tour heeft de ploeg echter opnieuw een domper moeten incasseren, want Vueltawinnaar Sepp Kuss haakt nog af. De Amerikaan heeft positief getest op corona en kan dus niet starten.

Kuss was in de voorbije Dauphiné een schim van zichzelf en ging niet meer van start in de laatste etappe. "Sepp is niet voldoende hersteld van een Covid-besmetting en zal niet van start gaan in de Tour", klinkt het.

Lemmen vervanger van Kuss

Met de Nederlander Bart Lemmen heeft Visma-Lease a Bike wel al zijn vervanger bekendgemaakt. Lemmen rijdt pas sinds dit jaar voor de ploeg en is nog maar twee jaar prof. Hij heeft een achtergrond als militair.

Visma-Lease a Bike trekt nu met Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot, Jan Tratnik, Wilco Kelderman en dus Bart Lemmen naar de Tour. Jonas Vingegaard kan voor de derde keer de Tour winnen.