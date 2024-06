Alberto Contador heeft iets om naar uit te kijken: hij noemt Evenepoel favoriet en kiest tussen Van Aert en Van der Poel

Contador zal de Tour met argusogen volgen, maar kijkt ook uit naar iets waar Evenepoel, Van Aert en Van der Poel allemaal met hoge verwachtingen naartoe trekken. Dan gaat het uiteraard over de Olympische Spelen.

Alberto Contador heeft op Eurosport al eens vooruitgeblikt naar de Olympische Spelen. "Als alles normaal verloopt en hij goed herstelt van de Tour, is Remco Evenepoel voor mij de favoriet in de tijdrit. Het klopt dat Ganna een concurrent zal zijn die zich 100% zal voorbereiden op de tijdrit, maar ik denk dat Remco kan winnen."

Dat is geen voorspelling die uit de lucht gegrepen is, want in het werk tegen de klok maakte Evenepoel al enorme indruk in de Dauphiné. "Hij rijdt erg sterk", knikt Contador. Naast de tijdrit is er uiteraard nog de wegrit in Parijs. "Ik denk dat zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert renners staan voor wie veel op het spel staat."

Grote motivatie bij Van Aert en Van der Poel

Dat valt moeilijk te ontkennen: beiden rijden de Tour de France zelfs als een soort voorbereiding op de Olympische Spelen. De vraag is of ze kunnen oogsten. "Het zijn renners die extreem gemotiveerd zijn en zich perfect uit de slag kunnen trekken op een parcours als dat van Parijs. Ze halen beiden een geweldige topsnelheid."

Ze komen wel aan de start met een heel ander traject. Van der Poel heeft al twee Monumenten op zak en kan zijn jaar enkel nog beter maken. Vooral Van Aert heeft nood aan een groot succes, nadat een val hem al verschillende maanden van het seizoen kosten Contador zou het Van Aert ook zeker en vast gunnen.

De keuze van Contador

"Als ik één van beiden moet noemen als potentiële winnaar, zou ik toch voor Van Aert gaan", maakt de Spanjaard zijn keuze tussen beide kleppers voor de Spelen.