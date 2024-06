Belgische knecht van Remco Evenepoel haalt nu al een emotioneel moment aan: "Het is een leuk toeval"

Louis Vervaeke maakt zich alvast klaar om al die emoties ten volle op te nemen. De klimmer zal de Tour de France in dienst rijden van Remco Evenepoel. Net als bij Evenepoel zelf lonkt ook Vervaeke zijn debuut in de Tour. Hij reed al vaker de Giro en de Vuelta, maar op zijn 30ste komt het nu ook tot deelname aan de Tour.

Dat is best wel een moment om bij stil te staan. "Het was als kind een droom om op een dag deel uit te maken van het Tour-peloton", bekent Vervaeke op sociale media, terwijl hij een foto van zichzelf als jong rennertje deelt. "Een droom die enorm versterkt werd door het Tour-peloton te zien passeren op de Galibier in de Valloire."

