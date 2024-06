Ex-renner geeft Lefevere overschot van gelijk en waarschuwt over Evenepoel: "Grootste fout die we kunnen maken"

Als we het talent van Remco Evenepoel nog vele jaren willen koesteren, waarschuwt een ex-renner er voor dat we hem niet te veel druk moeten opleggen. Ook niet in zijn eerste Tour de France.

In een interview in een ander medium ging Patrick Lefevere nog akkoord met Nathan Van Hooydonck dat het idioot is om het te hebben over een eindzege van Evenepoel bij zijn eerste deelname. Die opvatting krijgt ook veel bijval bij de RTBF. Bij de Franstalige publieke omroep buigen de analisten zich ook over het debuut van Evenepoel.

Eén van hen is Cyril Saugrain, die zelf prof geweest is van 1994 tot 200. "De grootste fout die we kunnen maken is om hem onder druk te zetten", zegt de Fransman over Evenepoel. "En om te verwachten dat hij dit jaar al de Tour wint. Remco is een grote kampioen en zal een grote kampioen blijven." Zijn uitslag in juli verandert dat niet.

Top 5 realistisch doel voor Evenepoel

"Hij zal misschien op een dag de Tour winnen. Dit jaar kunnen we de top 5 als een doel beschouwen." Dat zal als muziek in de oren klinken van Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step, want dat is ook de doelstelling die renner en ploeg naar voor hebben geschoven. Dat is ook waar ze tegen afgewogen zullen worden.

"Als het een dag niet goed gaat, kan hij zich nog herlanceren, drie-vier ritten winnen en de bolletjestrui viseren. We moeten ontkrachten dat het voor hem in deze Tour de France moet gebeuren en de druk wegnemen."