Ongeruste José De Cauwer maakt zich grote zorgen: "Ik ben er echt bang voor"

In deze tijd van het jaar zit José De Cauwer vaak op het puntje van de stoel, maar nu is hij bang. Het zou immers wel eens faliekant kunnen aflopen in de Tour de France.

Net zoals andere jaren kijkt José De Cauwer weer ontzettend uit naar het wielerspektakel dat de Tour de France opnieuw zal bieden. Ze moeten in hun drang naar spektakel natuurlijk ook niet te ver gaan. In de eerste bergrit ligt de aankomst beneden, nadat de renners zich kilometers lang afgepeigerd zullen hebben op de Galibier. Dat kan wel eens een gevaarlijke cocktail zijn. De voormalige bondscoach staat er bij stil in de podcast Sporza Daily. Hij vreest dat er in de afdaling van de Galibier in volle finale nog veel risico's genomen zullen worden. "Ik ben er echt bang voor. Er zal iets gebeuren. Renners zullen gelost worden en zullen proberen terug te keren." Ik hoop voor de Tour dat het goedkomt De aankomst van die vierde Touretappe ligt beneden in de Valloire. De ASO had er dus gerust voor kunnen kiezen om die dag een aankomst bergop te leggen, maar doet dat niet. "Het is veel beter bergop dan bergaf aan te komen. Ik hoop voor de Tour dat het allemaal goedkomt."