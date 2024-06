Remco Evenepoel reageert op de selectie van de 'vrienden van Wout van Aert' voor de Olympische Spelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dat Wout van Aert en Remco Evenepoel de kopmannen voor de Olympische Spelen zouden zijn, stond al langer vast. Nu is ook bekend dat ze in Parijs gezelschap zullen krijgen van Jasper Stuyven en Tiesj Benoot.

Dit kwartet vormt de voltallige Belgische ploeg voor de Olympische Spelen. De selectie van Benoot en Stuyven is best opvallend, hoewel het beide sterke renners zijn. Er waren ook nog andere gegadigden voor die laatste twee plaatsjes en ze lijken beiden meer een connectie te hebben met Wout van Aert dan met Remco Evenepoel.

Stuyven is een persoonlijke vriend en Benoot een ploegmaat van Van Aert. Evenepoel reageert bij DH op hun selectie. "Jasper Stuyven en Tiesj Benoot zijn heel competitief geweest sinds het begin van het seizoen. Zij verdienen hun plaats in deze ploeg. Voor zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen kende Jasper een zeer sterke periode."

Evenepoel kan leven met selectie voor Spelen

Evenepoel is er zeker van dat de Leuvenaar een belangrijke pion kan worden binnen de Belgische selectie. "Ik twijfel er niet aan dat hij zijn kracht uit die sterke periode teruggevonden heeft. En Tiesj is bijna altijd een certitude in de koersen waar Wout aan de start verschijnt." Voor Evenepoel stelt er zich geen enkel probleem.

De 24-jarige Vlaams-Brabander ziet geen graten in de band van hen beiden met de andere kopman en wil er vooral samen het beste van maken. "Het is normaal dat Stuyven en Benoot goed bevriend zijn met Van Aert, wat is het probleem?"