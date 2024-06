Een héél optimistische voorspelling en iets waar Evenepoel als de dood voor is: "Iedereen weet wat mij is overkomen"

Het is van de ene mediaverplichting naar de andere voor Remco Evenepoel. Hij is er als de dood voor dat hij tussen al die interviews en persconferenties door nog ziek zou worden.

De officiële persconferentie luidt stilaan toch wel het laatste deel van mediaoptredens voor de start van de Tour in. Verrassing alom toen Evenepoel daar voor plaatsnam: hij deed dat met een rood mondmasker op zijn gezicht. Duidelijk bevreesd voor een coronabesmetting, want het virus duikt hier en daar wel terug op in het peloton.

"Iedereen weet wat mij is overkomen in de Giro", verwijst hj naar zijn opgave wegens Covid-19 in die grote ronde in 2023. "Ik wil dat niet opnieuw meemaken. Ik blijf het voorzichtig aanpakken. Ik kom met veel mensen in contact, in deze perszaal, straks op de ploegenvoorstelling." Evenepoel neemt dus absoluut zijn voorzorgen.

Veel belangstelling voor Evenepoel

Tegelijkertijd wil hij niemand schrik aanjagen. "Ik ben niet meer ziek zoals vorige week." Gelukkig maar. "Het is de eerste keer dat ik een persconferentie geef voor zoveel volk, dat toont meteen het belang van de Tour aan. Momenteel heb ik geen stress, ook al is er veel meer belangstelling dan voor de andere grote ronden."

Meer aandacht ook voor de kandidaat-winnaars. Wat verwacht Evenepoel van die strijd? "De verklaringen van Visma-Lease a Bike rond Jonas Vingegaard zijn raar", kan de kopman van Soudal Quick-Step niet geloven dat de Deen niet klaar zou zijn om mee te dingen naar het hoogste. "Ik denk dat hij zeker mee zal doen met de besten."

Evenepoel gelooft nog in de Duivels

Wat nog niet wil zeggen dat de titelverdediger ook dit jaar zal winnen. "Hij zal meedoen voor de eindzege. Maar als Pogacar gezond blijft, wordt hij wel onklopbaar, denk ik." Er werd Evenepoel ook nog gevraagd naar een pronostiek voor de EK-match tussen België en Frankrijk. "4-0 voor de Rode Duivels", lachte Evenepoel.