De Tour als pure voorbereiding voor de Spelen? Roodhooft spreekt klare taal over Van der Poel

Na meer dan twee maanden afwezigheid staat Mathieu van der Poel nog eens aan de start van een koers. Vraag is of hij wel echt zijn zinnen heeft gezet op de Tour.

Sinds Luik-Bastenaken-Luik op 21 april heeft Mathieu van der Poel geen wedstrijd meer gereden. De wereldkampioen ging op hoogtestage met zijn team Alpecin-Deceuninck en keerde daarna terug naar Spanje.

In de Tour staat Van der Poel dus opnieuw aan de start. Maar zit hij niet al met de Olympische Spelen in zijn achterhoofd? Twee weken na de Tour wil Van der Poel het goud pakken in de wegrit in Parijs.

"We zien één of twee etappes waarin Mathieu persoonlijke doelstellingen mag nastreven, de rest van de Tour staat toch vooral in het teken van de Olympische Spelen. Je mag de Tour nooit een voorbereidingskoers noemen", stelt Christophe Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Ritten uitkiezen voor Van der Poel

Toch zijn er etappes, denk aan zware bergritten waar Van der Poel toch geen kans maakt op winst, die hij puur als voorbereiding zal beschouwen. In andere etappes hoopt Van der Poel dan weer te scoren.

"In het moderne wielrennen weet elke ploeg voor elke renner wat en op welke dag hij moet presteren tijdens een grote ronde. Het is allemaal heel erg afgelijnd geworden en dat geldt ook voor hem."