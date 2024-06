UCI en organisator ASO pakken tijdens de Tour nog uit met iets nieuws

Wanneer een renner in de laatste drie kilometer van een etappe met een vlakke finale valt, pech heeft of wordt opgehouden, krijgt hij dezelfde tijd als de groep waarin hij zich op het moment van de pech bevond.

Dat zorgt er in grote rondes altijd voor dat de ploegen van de klassementsrenners hun kopman veilig aan die laatste drie kilometer willen afzetten. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en daar willen de UCI en ASO iets aan doen.

De grens van drie kilometer wordt in de Tour in een aantal ritten opgetrokken. In etappes vijf, zes en tien wordt de grens naar vier kilometer van het einde gelegd en in etappes drie, twaalf en dertien naar vijf kilometer voor het einde.

In tijdritten en bergetappes, geldt de regel van drie kilometer niet. Renners die betrokken zijn bij een incident moeten bij de finish hun arm in de lucht steken en zich meteen bij een commissaris melden.

CPA-voorzitter Adam Hansen is opgetogen met de maatregel. "Ik ben enorm blij dat de Tour en de UCI het testen van de verlenging van de 3 km-regel mogelijk maken. Goed werk van SafeR!! Stap voor stap. We zullen er komen."

