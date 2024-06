Yves Lampaert ziet voordeel door afwezigheid van sprinter Tim Merlier in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Twee jaar geleden stuntte Yves Lampaert door in de eerste etappe van de Tour geel te pakken. Dit jaar zal dat niet aan de orde zijn, want alles staat in het teken van kopman Remco Evenepoel.

Soudal Quick-Step mikte de afgelopen jaren op etappezeges in de sprintetappes en liet het klassement links liggen. Dit jaar is de focus helemaal anders, de ploeg van Patrick Lefevere liet zijn sprinters allemaal thuis.

"De vlakke etappes worden voor een keertje halve rustdagen voor ons, want we hoeven dan niet tot het gaatje te gaan voor een sprinter", ziet Lampaert bij Sporza toch een voordeel van de afwezigheid van Merlier en co.

Ambities met Evenepoel

Toch zal het geen makkelijke Tour worden voor Lampaert en co, want zaterdag krijgen de renners meteen een bijzonder zware rit voorgeschoteld in de Tour. En ook daarna wordt het lastig voor Soudal Quick-Step.

In de bergen zal het veel zwaarder voor mij en de ploeg. Zaterdag wordt meteen belangrijk voor het klassement, maar we zijn voorbereid. "Remco Evenepoel is rustig en ziet er scherp uit", stelde Lampaert.

De ambitie van Evenepoel is een rit winnen en de top vijf in het klassement, is dat haalbaar volgens Lampaert? "Een rit zeker en het klassement gaan we moeten zien. Top tien zou al mooi zijn, top vijf nog mooier en het podium fantastisch."