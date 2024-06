Opvallend contractnieuws over Belg die in belangstelling stond van verschillende teams

In de Ronde van Slovenië was er dagsucces voor Giovanni Aleotti van Bora-Hansgrohe. Toch keken we vooral met grote ogen naar de prestatie van een Belg. Zeker als je weet wat er de voorbije weken met Steff Cras gebeurde. Nu is er ook nieuws over zijn toekomst.

Bij een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland begin april waren onder meer Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. De Belg Steff Cras was er achteraf gebleken misschien nog wel het ergste aan toe. Steff Cras had een klaplong aan de rechterkant, brak verschillende ribben en ook nog eens twee ruggenwervels. Cras had ook veel schaafwonden en bloeduitstortingen en dus was het enkele maanden wonden likken. © photonews Toch maakte hij indruk. Eerst in de Ronde van Slovenië, ondertussen rijdt hij zelfs opnieuw mee in de Tour de France. En dus heeft hij stappen gezet. Diverse ploegen hadden hem de voorbije weken dan ook op de radar staan. Contract opengebroken Zij zijn er echter al eventjes aan voor de moeite. Het Laatste Nieuws wist te weten te komen dat het contract van Steff Cras dat normaliter eind dit jaar afliep, ondertussen al langer dan vandaag is opengebroken door zijn team. De interesse van andere ploegen - af en toe zelfs al vrij concreet - mag dus meteen de vuilbak binnen. Cras zal ook in 2025 voor hetzelfde team rijden en kan dus zonder druk of transferbeslommeringen de Tour de France rijden.