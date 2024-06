Ploegleider onthult oorzaak van "kutvalpartij" en geeft update over Wout van Aert

Bij Wout van Aert waren er nog tranen van geluk na de eerste etappe, in de tweede etappe ging hij tegen de grond. De schade valt wel mee.

In de eerste etappe ging de Nederlander Wilco Kelderman van Visma-Lease a Bike al tegen de grond, in de tweede etappe was het de beurt aan Wout van Aert en Matteo Jorgenson. Bijna de halve ploeg heeft dus al tegen het asfalt gelegen.

Een duidelijk beeld van de volgens ploegleider Grischa Niermann "kutvalpartij" was er niet, maar Niermann wist wel de oorzaak. "Jorgenson had net een bevoorradingszakje aangenomen en één hand van zijn stuur toen hij in een groot gat in de weg reed", zegt hij bij NOS.

Schade valt mee bij Van Aert en Jorgenson

Van Aert had wat schade aan zijn broek, maar kon na een bezoek bij de dokter wel verder. Hij kon ook nog wat werk doen voor kopman Vingegaard, maar liet het op de voorlaatste beklimming dan lopen.

"De schade bij Van Aert en Jorgenson lijkt mee te vallen. Volgens mij is het beperkt gebleven tot schaafwonden, maar vallen is uiteraard nooit goed. Ik denk dat de eerste drie renners die gevallen zijn in deze Tour er allemaal van ons zijn."

Van Aert greep in de eerste etappe nog net naast de gele trui met een derde plaats, maar verloor in de tweede etappe meer dan dertien minuten. De gele trui zal dus niet voor dit jaar zijn voor Wout van Aert.