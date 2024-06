Wereldkampioen schittert niet: Van der Poel verklaart teleurstellende prestatie in eerste Tourrit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel kwam er niet aan te pas in de eerste etappe van de Tour. De wereldkampioen kwam een dag later met een verklaring.

Na 70 dagen reed Mathieu van der Poel eindelijk nog eens een koers. De wereldkampioen had sinds Luik-Bastenaken-Luik geen wedstrijd meer gereden. Hij had stevig getraind op hoogtestage en in Spanje.

Van der Poel kwam er in de eerste etappe van de Tour niet aan te pas. De wereldkampioen moest lossen uit het peloton op zo'n 70 kilometer van de streep. Hij kwam uiteindelijk binnen als 88ste op bijna 19 minuten.

Warmte nekt Van der Poel

"Het was een bijzonder zware en warme dag, dus dan is het moeilijk om weer terug te keren eens je lost", zei Van der Poel bij Cycling Pro Net. De wereldkampioen had er duidelijk meer van verwacht.

"Ik weet niet hoe groot de groep nog was aan de finish, maar normaal had ik zeker bij de beteren moeten zijn. Op de zware beklimming (Côte de Barbotto, nvdr.) blies ik mezelf echter op. Zo gaat het nu eenmaal in koers."

"Ik hoop dat ik vanaf nu alleen nog maar zal verbeteren. Ik wil namelijk wel een gooi doen naar etappewinst. Ik hoop de komende dagen nog verder te groeien, maar ik weet dat de volgende etappe ook lastig voor mij gaat worden."