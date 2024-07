Moet Remco Evenepoel voor de gele trui gaan? Jan Bakelants heeft een helder advies klaar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Neemt Remco Evenepoel in de derde etappe de gele trui over van Tadej Pogacar? Jan Bakelants heeft een duidelijk advies.

Remco Evenepoel moet straks twee plaatsen beter doen dan Tadej Pogacar om de gele trui over te nemen van de Sloveen. Al mogen Carapaz en Vingegaard dan ook niet te ver voor Evenepoel eindigen.

Bij Soudal Quick-Step staan ze niet weigerachtig tegenover de gele trui, maar een doel wordt er niet echt van gemaakt. "Als die komt ga ik er wel van genieten", zei Evenepoel. Ploegleider Lodewyck opmerkte: "Remco krijgt er energie van om een trui te dragen."

Evenepoel in de gele trui?

Maar de gele trui ligt dus voor het grijpen voor Evenepoel. Het is misschien wel zijn enige kans in deze Tour. Jan Bakelants heeft dan ook een duidelijk advies voor Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel.

"De vraag is wie de gele trui het meeste wil, want Pogacar gaf na de rit toe aan Evenepoel dat hij de trui eigenlijk niet wilde", zegt Bakelants bij Sporza. "Maar voor Evenepoel of ook Carapaz kan het wel interessant zijn."

"Je moet gewoon pakken wat je kan pakken", is het advies van Bakelants. Evenepoel trekt dan wel met de gele trui naar de eerste bergrit, waardoor UAE en Visma-Lease a Bike misschien naar Soudal Quick-Step zullen kijken om te werken in het peloton.