Roodhooft en Phillipsen delen prikje uit aan Van Aert: "Hij mag dat zeker vinden"

Jasper Philipsen won vorig jaar de eerste sprintetappe in de Tour. Hij hinderde toen Wout van Aert wat, die daar misbaar over maakte.

Met vier etappezeges en de groene trui was Jasper Philipsen vorig jaar één van de sterren van de Tour. Dat zagen we ook in de Netflix-serie Tour de France: Unchained, maar daar maakten ze van Philipsen een 'bad guy'.

"Ze plakken veel dingen aan elkaar, waardoor uitspraken ineens een andere context krijgen. We moeten het niet erger maken dan het is, maar je krijgt inderdaad wel het etiket bad guy", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad.

Van Aert niet in gevaar gebracht

Er was dus dat moment met Wout van Aert in de derde etappe. Philipsen wilde de kortste weg nemen in twee bochten kort na elkaar, maar hinderde zo wel Van Aert. Hij vond dat Philipsen dan ook gedeclasseerd moest worden.

"Misschien omdat hij dan zelf had gewonnen?", reageert Philipsen nu daarop. Philip Roodhooft vindt niet dat Philipsen verkeerd deed. "Van Aert mag dat vinden." Ook daarna was er wat discussie over Philipsen.

Op het autocircuit van Nagoro beukte lead-out Van der Poel Girmay weg, in de etappe met aankomst in Bordeaux moest Girmay in de remmen door een manoeuvre van Philipsen. "Jij wint er vier, je hebt niemand in gevaar gebracht. De rest is zever", zegt Roodhooft nog.