Soudal Quick-Step ziet opvallend voordeel bij witte jongerentrui van Remco Evenepoel

Op dag twee van de Tour heeft Remco Evenepoel al zijn eerste trui in de Tour de France te pakken. Soudal Quick-Step ziet een opvallend voordeel aan zijn witte trui.

Net geen gele trui voor Remco Evenepoel, wel de witte trui. Na de Giro en de Vuelta heeft Evenepoel nu in alle drie de grote rondes de jongerentrui minstens voor één dag gedragen. Zelfs Pogacar slaagde daar niet in.

Evenepoel pakte het wit over van Maxim Van Gils, die 21 seconden na Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Carapaz over de streep kwam. Na twee dagen in de merkentrui wisselt Evenepoel dus alweer van outfit.

Witte trui geen doel voor Evenepoel

Met de witte trui komen er ook wel verplichtingen bij voor Evenepoel, zoals de podiumceremonie en nog wat meer persaandacht. Ploegleider Klaas Lodewyck bekijk het anders. "Ik heb vandaag liever de witte trui dan een minuut aan mijn broek", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

En het inruilen van de blauwe merkentrui van Soudal Quick-Step voor de witte jongerentrui kan nog een ander voordeel hebben. "Misschien zorgt die trui wel voor meer verkoeling dan de merkentrui."

Toch is de witte jongerentrui geen doel op zich voor Evenepoel. "We gaan zien of wit een doel wordt. Er kan nog zoveel gebeuren in de Tour", zegt Patrick Lefevere. Dinsdag wacht namelijk al de Galibier.