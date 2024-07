Iedereen bij Soudal Quick-Step zegt hetzelfde over Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft wat indruk gemaakt in de eerste bergetappe in de Tour de France. Bij Soudal Quick-Step hebben ze dan ook vertrouwen in hun kopman.

Soudal Quick-Step deed het uitstekend in de eerste bergrit in de Tour. Evenepoel werd tweede, Landa zevende. Iets verder waren er ook Van Wilder (21ste) en Hirt (29ste) die het goed deden. L'équipe est à l’hauteur du leader zou Patrick Lefevere zeggen. En die leider maakte wel degelijk indruk. Evenepoel kwam als derde boven op de Galibier en sprintte daarna naar de tweede plaats. Daar staat hij ook in het klassement, op 45 seconden van Tadej Pogacar. Veel positivisme over Evenepoel Bij Soudal Quick-Step hadden ze alleen maar lovende woorden voor Evenepoel. "Zijn tweede plaats is een geweldig resultaat. Hij toont dat hij zal meedoen voor het podium en dat is een mooi doel voor de ploeg", zei Louis Vervaeke bij Sporza. "Tweede, daar mag hij echt trots op zijn. Daar gaan we op verderbouwen. Hij is dik in orde", zei Yves Lampaert. Ploegleider Tom Steels bevestigde het positivisme rond Evenepoel en de ploeg "Het is een grote opsteker om hier tweede te worden met Remco. We moeten hier vertrouwen uit putten, met de hele ploeg. We mogen vertrouwen hebben voor de rest van de Tour, maar herstellen zal belangrijk blijven."